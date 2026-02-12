Nations League
Nations League 2026/27: Deutschland bei Auslosung im Losglück - Duell mit Dauer-Rivale
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 08:35 Uhr
Ende September steht die nächste Ausgabe der Nations League an. Nun sind auch die Gegner der DFB-Auswahl fix.
Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht das größte Highlight des Jahres noch an.
Doch schon kurz nach dem Turnier wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die Nations League. Nun steht auch fest, gegen welche Teams die DFB-Auswahl antreten muss.
Bei der fünften Auflage der Nations League 2026/27 geht es gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland. Das ergab die Auslosung im Beisein von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend in Brüssel.
Die Gruppenphase mit sechs Spielen für jede Mannschaft startet erst nach der WM im Sommer Ende September und endet Mitte November. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Viertelfinale im März 2027 gegen einen Gruppenzweiten die Teilnehmer des Final Four aus. Dort wird vom 9. bis 13. Juni 2027 der Turniersieger gekürt.
Die DFB-Auswahl wartet nach vier Auflagen noch auf den Titel, beim jüngsten Turnier wurde erstmals das Final Four erreicht und am Ende Platz vier. Portugal siegte und ist nun mit zwei Titeln Rekordgewinner. Spanien und Frankreich holten die Nations League bisher je einmal.
+++ Gruppen der Nations League A +++
Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei
Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland
Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechien
Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales
+++ Griechenland dritter DFB-Kontrahent +++
Nun steht auch der dritte deutsche Gegner fest. Neben den Niederlanden und Serbien gesellt sich auch Griechenland in die Gruppe A2.
+++ Serbien weiter deutscher Gegner +++
Als drittes Team wird Serbien in die deutsche Gruppe A2 gelost
+++ Niederlande erster DFB-Gegner +++
Deutschland hat seinen ersten Gegner. Die Niederlande müssen ab September gegen die DFB-Elf antreten.
+++ Deutschland in Gruppe A2 +++
Als Mitglied von Topf 1 wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu Beginn der Ziehung der Gruppenphase der Nations League A gezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann landet in Gruppe A2.
+++ Gruppen der Nations League B +++
In der dritten Auslosung des Abends werden die Gruppen der Nations League B bestimmt.
Gruppe B1: Schottland, Schweiz, Slowenien, Nordmazedonien
Gruppe B2: Ungarn, Ukraine, Georgien, Nordirland
Gruppe B2: Israel, Österreich, Irland, Kosovo
Gruppe B4: Polen, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Schweden
+++ Gruppen der Nations League C +++
Als nächstes sind die Gruppen der C-Liga an der Reihe.
Gruppe C1: Albanien, Finnland, Weißrussland, San Marino
Gruppe C2: Montenegro, Armenien, Zypern, Lettland/Gibraltar
Gruppe C3: Kasachstan, Slowakei, Färöer, Moldau
Gruppe C4: Island, Bulgarien, Estland, Luxemburg/Malta
+++ Gruppen der Nations League D +++
Die Auslosung beginnt mit den Gruppen der D-Liga. Folgende Teams spielen in den einzelnen Gruppen.
Gruppe D1: Gibraltar/Lettland, Malta/Luxemburg, Andorra
Gruppe D2: Litauen, Aserbaidschan, Liechtenstein
+++ Rückblick und Prozedere +++
Die Zeremonie beginnt mit einem Rückblick auf die Highlights der vergangenen Nations-League-Saison - mit Sieger Portugal am Ende. Im Anschluss wird das Prozedere noch einmal offiziell erklärt.
+++ Herzlich willkommen +++
Ab 18 Uhr steigt in Brüssel die Auslosung der Nations League. ran ist im Liveticker dabei.
Wann findet die neue Saison der Nations League statt?
Die neue Saison in der Nations League startet am 24. September 2026. Die Gruppenphase endet am 17. November 2026.
Die Viertelfinal-Spiele werden Ende März ausgetragen, bevor das Final Four vom 9. bis zum 13. Juni stattfindet.
Wann werden die Gruppen der Nations League ausgelost?
Die Auslosung für die Gruppenphase der Nations League erfolgt am 12. Februar 2026 um 18:00 Uhr. Gelost wird in Brüssel.
Nations League 26/27: Das sind die Lostöpfe
- Topf 1: Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland
- Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien
- Topf 3: Serbien, Belgien, England, Norwegen
- Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland, Türkei
Nations League: Wie funktioniert die Auslosung?
Jede Gruppe besteht aus je einem Team aus jedem Topf.
Im schlimmsten Fall könnte Deutschland also in einer Gruppe mit Italien, England und der Türkei landen.
Wird die Auslosung der Nations League im Free-TV übertragen?
Nein! Eine Übertragung der Nations-League-Auslosung im Free-TV wird es nicht geben.
Nations-League-Auslosung: Wird das Event im Livestream übertragen?
Ja. Die Auslosung kann im Livestream auf UEFA.com verfolgt werden. Zudem bietet auch DAZN einen Livestream an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Gibt es einen Liveticker zur Auslosung der Nations-League-Gruppenphase?
Ja! Einen Liveticker wird es in diesem Artikel geben.
Nations League 26/27: Das sind die Termine
- 1. Spieltag: 24. bis 26. September 2026
- 2. Spieltag: 27. bis 29. September 2026
- 3. Spieltag: 30. September bis 03. Oktober 2026
- 4. Spieltag: 04. bis 06. Oktober 2026
- 5. Spieltag: 12. bis 14. November 2026
- 6. Spieltag: 15. bis 17. November 2026
- Viertelfinale (Hinspiele): 25. März 2027
- Viertelfinale (Rückspiele): 30. März 2027
- Endrunde (Final Four): 09. Juni bis 13. Juni 2027