Gianni Infantino hat dank einer Ausnahmeregelung eine neue Staatsbürgerschaft angenommen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine neue Staatsbürgerschaft. Der 55-Jährige ist jetzt Libanese!

In Beirut, der Hauptstadt des Libanon, nahm der schweizerisch-italienische Fußballfunktionär seinen neuen Pass persönlich entgegen, ließ seine Fingerabdrücke erfassen und zeigte das Dokument anschließend stolz in die Kamera.

"STOLZ, LIBANESE ZU SEIN – OFFIZIELL!" schrieb er bei Instagram. "Ich liebe Libanon und fühle mich in diesem wunderschönen Land zu Hause!"