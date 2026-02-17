Fußball
FIFA-Präsident Gianni Infantino nimmt libanesische Staatsbürgerschaft an
- Veröffentlicht: 17.02.2026
- 10:21 Uhr
- ran
Gianni Infantino hat dank einer Ausnahmeregelung eine neue Staatsbürgerschaft angenommen.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine neue Staatsbürgerschaft. Der 55-Jährige ist jetzt Libanese!
In Beirut, der Hauptstadt des Libanon, nahm der schweizerisch-italienische Fußballfunktionär seinen neuen Pass persönlich entgegen, ließ seine Fingerabdrücke erfassen und zeigte das Dokument anschließend stolz in die Kamera.
"STOLZ, LIBANESE ZU SEIN – OFFIZIELL!" schrieb er bei Instagram. "Ich liebe Libanon und fühle mich in diesem wunderschönen Land zu Hause!"
VIDEO: FA Cup: Kreisliga-Vibes! Schlammschlacht im England-Pokal
Gianni Infantino: Libanons Staatschef erlaubt Ausnahmeregelung
Möglich ist die neue Staatsbürgerschaft aufgrund einer Ausnahmeregelung.
Zwar ist Infantino mit der Libanesin Leena Al Ashqar verheiratet, doch nach libanesischem Recht können Frauen ihre Staatsbürgerschaft weder an ausländische Ehemänner noch an gemeinsame Kinder weitergeben.
Schließlich schaltete sich der Präsident selbst ein: Staatschef Joseph Aoun machte für den FIFA-Boss eine Ausnahme und verlieh ihm per Sonderdekret die libanesische Staatsbürgerschaft – samt Pass für seine Familie.
Ein politischer Sonderstatus für den mächtigsten Mann im Weltfußball!
Auch interessant: Champions-League-Playoffs: Die Spiele mit dem größten Überraschungspotenzial