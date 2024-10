Niederlande vs. Deutschland heute live im Free-TV, Livestream und Ticker - Ergebnis 2:2

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute ihr zweites Spiel in der Nations League in den Niederlanden. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 10.09., 22:50 Uhr: DFB-Team holt Remis

Deutschland und die Niederlande trennen sich im Prestigeduell nach intensiven 90 Minuten leistungsgerecht mit einem 2:2-Unentschieden! Damit bleibt die DFB-Elf in der Gruppe 3 der Nations League nach zwei Spielen Tabellenführer vor dem punktgleichen Nachbarn.

Kurz nach Wiederanpfiff egalisierte Dumfries die deutsche 2:1-Halbzeitführung nach starker Vorarbeit des nicht zu bremsenden Brobbey. Der Ajax-Angreifer hat heute einige Schwächen in der deutschen Defensive aufgedeckt und sowohl Tah als auch Schlotterbeck immer wieder alt aussehen lassen. In der Offensive überzeugte bei Deutschland vor allem Startelfdebütant Undav, der einen Treffer und eine Vorlage beisteuerte, während die zuletzt stark aufgelegten Wirtz und Musiala blass blieben. Im nächsten Nations-League-Fenster Mitte Oktober tritt die DFB-Elf zunächst in Bosnien-Herzegowina an, ehe es zum Rückspiel gegen die Niederlande kommt. Die Elftal gastiert zuvor in Ungarn. Tschüss aus Amsterdam und bis zum nächsten Mal!