In der Nations League wartete am Montag mit den Niederlanden ein richtiger Klassiker auf die DFB-Elf. Beim 1:0-Sieg über die Elftal konnte insbesondere ein Debütant für Furore sorgen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft in der Nations League von Sieg zu Sieg. Gegen die Niederlande konnte das Team von Julian Nagelsmann dank eines Treffers von Jamie Leweling mit 1:0 gewinnen. Am Freitagabend gelang bereits zuvor der erste Erfolg. In Bosnien-Herzegowina gewann das DFB-Team verdient mit 2:1.