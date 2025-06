Portugal vs. Spanien live: Finale der Nations League im TV, Stream, Ticker - 5:3 im Elfmeterschießen

Im Finale der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Portugal und Europameister Spanien. Wer überträgt die Partie live im Free-TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker?

Portugal hat auch dank eines Treffers von Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal nach der Premiere 2019 die Nations League gewonnen. Im Finale des Final Four in München setzte sich die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez 5:3 im Elfmeterschießen gegen Europameister und Titelverteidiger Spanien mit Jungstar Lamine Yamal durch. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 (1:2) gestanden. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft, die Portugal im Halbfinale mit 0:2 unterlegen war, das Spiel um Platz 3 in Stuttgart 0:2 (0:1) gegen Frankreich verloren.

Die Portugiesen holten zweimal einen Rückstand auf, ehe Rúben Neves im Elfmeterschießen den entscheiden Treffer erzielte. Martin Zubimendi (21.) und Mikel Oyarzabal (45.) hatten Spanien jeweils in Führung gebracht, Nuno Mendes von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (26.) und Ronaldo (61.) jeweils ausgeglichen. Für Ronaldo war es der 138. Treffer im 221. Länderspiel.