Deutschland bestimmte große Teile des Spiels und ließ nur zu Beginn der zweiten Halbzeit eine spanische Druckphase zu. Trotz dieser Überlegenheit nutzte das Team mehrere gute Möglichkeiten nicht. Das Unentschieden fällt deshalb für Spanien eher glücklich aus. Vor dem Rückspiel in Madrid am Dienstag bleibt die Ausgangslage weiterhin offen.

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.