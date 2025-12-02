dfb-frAUEN UND dfb-pOKAL IM lIVESTREAM AUF jOYN
Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal zu ungewöhnlicher Uhrzeit - das steckt dahinter
- Veröffentlicht: 02.12.2025
- 12:09 Uhr
Die späten Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale werden am heutigen Dienstag zu einer ungewöhnlichen Zeit angepfiffen. Das steckt dahinter.
Am heutigen Dienstagabend trifft Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen (ab 21:00 Uhr live im Stream auf Joyn).
Für viele Fans ungewöhnlich: Das Spiel beginnt erst um 21:00 Uhr.
Gleiches gilt für die Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de). Eigentlich werden die "späten Spiele" des DFB-Pokals bereits um 20:45 Uhr angepfiffen.
Grund für die Verschiebung ist das Rückspiel des Finals in der Nations League der Frauen.
Dort spielt Deutschland in Spanien um den Titel, hat nach dem 0:0 im Hinspiel sogar gute Chancen auf einen Erfolg.
Die Partie der DFB-Frauen beginnt um 18:30 Uhr (live im Stream auf Joyn) und würde regulär wohl gegen 20:30 Uhr enden. Da die Partie aber auch in die Verlängerung gehen könnte und beide Spiele im Free-TV in der ARD übertragen werden, entschied man sich die Partie zwischen dem BVB und Leverkusen vorsorglich um 15 Minuten nach hinten zu verschieben.
Kurios: Es ist bereits das zweite Mal, dass die Dortmunder in dieser DFB-Pokal-Saison zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit ran müssen. Schon in der 2. Runde gegen Eintracht Frankfurt sorgten die DFB-Frauen für eine neue Anstoßzeit (18:30 Uhr statt 21:00 Uhr).