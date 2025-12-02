Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal zu ungewöhnlicher Uhrzeit - das steckt dahinter

Die späten Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale werden am heutigen Dienstag zu einer ungewöhnlichen Zeit angepfiffen. Das steckt dahinter.

Am heutigen Dienstagabend trifft Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen (ab 21:00 Uhr live im Stream auf Joyn).

Für viele Fans ungewöhnlich: Das Spiel beginnt erst um 21:00 Uhr.

Gleiches gilt für die Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de). Eigentlich werden die "späten Spiele" des DFB-Pokals bereits um 20:45 Uhr angepfiffen.