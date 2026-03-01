Jamal Musiala sucht nach seinem Wadenbeinbruch im letzten Sommer noch immer den Rhythmus. Das ruft Didi Hamann auf den Plan, der seine hohen Erwartungen an den Nationalspieler mit Musialas Gehalt erklärt. Hamann vergleicht Musiala mit Basketball-Legende Michael Jordan.

Bei der Klub-WM im vergangenen Juli brach sich Jamal Musiala das Wadenbein. Seitdem kämpft der Nationalspieler darum, seinen Rhythmus wiederzufinden und an seine alte Form anzuknüpfen.

Beim 5:1-Sieg in Leipzig Mitte Januar gab der Offensivspieler des FC Bayern München sein Comeback, durchgespielt hat er in der Bundesliga seitdem aber noch nicht. Auch beim 3:2-Sieg der Münchner in Dortmund am Samstag kam der 23-Jährige nur knapp eine halbe Stunde zum Einsatz.

"Ich glaube, dass ihm sehr viel fehlt", sagte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann deshalb am Sonntag bei "Sky90": "Es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren."

Der "Sky"-Experte wunderte sich, warum Musiala derzeit noch ein Stück weit weg von der Startelf des FC Bayern zu sein scheint.