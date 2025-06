DFB-Team - Nations League: Lothar Matthäus traut Joshua Kimmich seinen Rekord zu

Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel für das DFB-Team. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut ihm derweil zu, ihn eines Tages abzulösen.

Lothar Matthäus traut Joshua Kimmich zu, ihn eines Tages als Deutschlands Rekordnationalspieler abzulösen.

"Ich würde mich für ihn freuen, wenn er irgendwann meinen Rekord von 150 Einsätzen knackt", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft steht vor seinem 100. Länderspiel, das er im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF-Stream via Joyn) in München absolvieren könnte.

"Er ist auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler, seriös, leistungsstark und wurde bisher von größeren Verletzungen verschont", so Matthäus über den 30-Jährigen: