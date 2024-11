Europas Fußballzwerg San Marino erlebt derzeit einen euphorischen Freudentaumel durch die Erfolge in der Nations League. Doch ihre Ungeschlagen-Serie könnte die "Titani" sogar in noch bedeutsamere Höhen bringen.

"Ich habe mit den Jungs geweint", gestand Verbandspräsident Marco Tura nach dem frenetisch umjubelten 3:1-Erfolg gegen Liechtenstein. Dass es für San Marino in der 34-jährigen Geschichte als eigenständiger Fußballverband der erst dritte Sieg war (alle gegen Lieblingsgegner Liechtenstein), geriet fast zur Nebensächlichkeit angesichts der Rekorde, die die "Titani" durch ihren Erfolg brachen.

Der erste Auswärtssieg ihrer Länderspiel-Historie, zum ersten Mal drei Tore geschossen und der erste Erfolg nach Rückstand - nach Jahrzehnten des Verliererimages markierte der dominante Dreier für den Allerletzten der FIFA-Weltrangliste (Platz 210) ein gigantisches Fußball-Feuerwerk.

Da San Marino in dieser Länderspielpause bereits ein 1:1 gegen Gibraltar erstritt und mit sieben Punkten die Gruppe toppte, besiegelte der Rekord-Erfolg in Liechtenstein dann sogar den geschichtsträchtigen Aufstieg in Nations League C, in der sich 2024 noch Giganten wie Schweden, die Slowakei oder Rumänien tummelten.

Doch damit nicht genug. Aufgepasst, es wird kompliziert - und etwas albern, aber träumen darf ja wohl auch in San Marino erlaubt sein. Der Zwergstaat hat nach seinem wilden Nations League-Ritt nämlich sogar die theoretische Chance auf eine Teilnahme an der WM 2026 in den USA.