Welche Teams dürfen 2026 mit in die USA? Die UEFA-Auslosung der Qualifikationsgruppen steht vor der Tür. Das DFB-Team muss sich trotz Topf eins auf interessante Duelle einstellen.

Von Michal Swiderski

Am 13. Dezember und damit rund eine Woche nach der Auslosung der Gruppen für die Klub-WM werden wieder die Kugeln gezogen. In Zürich werden allerdings die Paarungen der UEFA-Teams in der WM-Qualifikation ermittelt.

Aufgrund der Erweiterung der Weltmeisterschaft auf 48 Teilnehmer werden künftig 16 europäische Mannschaften um die goldene Trophäe spielen. Zwölf dieser Tickets gehen an die Quali-Gruppensieger. Die restlichen Plätze werden im März 2026 an die vier besten Teams eines Play-off-Turniers vergeben.

Dort sollen die zwölf Gruppenzweiten und die vier am besten klassierten Gruppensieger der aktuellen Nations-League-Edition, die in der Qualifikation weder Platz eins noch zwei belegt haben, eine zweite Chance bekommen.