63 Millionen: Real holt Supertalent Mastantuono

Real Madrid macht nach einer enttäuschenden Saison ernst. Der spanische Fußball-Rekordmeister gab am Freitag die Verpflichtung des 17 Jahre alten Supertalents Franco Mastantuono vom Klub-WM-Teilnehmer River Plate bekannt. Für den offensiven Mittelfeldspieler, den bereits dritten hochkarätigen Zugang für die kommende Saison, überweist Real laut River-Plate-Angabe 63 Millionen Euro nach Buenos Aires.

Mastantuono, seit wenigen Tagen der jüngste Nationalspieler der argentinischen Länderspielgeschichte, wird einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Wohlgemerkt wird, und zwar erst an seinem 18. Geburtstag am 14. August. Vorher spielt er mit River die Klub-WM in den USA.

Real hatte zuvor bereits Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool und den spanischen Nationalspieler Dean Huijsen vom AFC Bournemouth verpflichtet. Neuer Trainer ist Xabi Alonso, 2024 Double-Gewinner mit Bayer Leverkusen.