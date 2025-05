Diego Simeone wird mit Atletico Madrid bei der neu formierten Klub-WM 2025 teilnehmen. Der spanische Vertreter möchte bei diesem prominenten Turnier natürlich auch für Furore sorgen.

Atlético Madrid, einer der angesehensten Fußballvereine Europas, bereitet sich auf die Teilnahme an der ersten Ausgabe der neu gestalteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vor. Das Turnier, an dem 32 Mannschaften aus aller Welt teilnehmen werden, findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten statt.

Hier findest du alle Details zu ihrem Spielplan, dem Kader und den Schlüsselspielern, die die Spanier zu einem weiteren internationalen Triumph führen könnten.

In der Gruppenphase bekommt es Atletico mit Botafogo FR (Brasilien), Paris Saint-Germain (Frankreich) und den Seattle Sounders (USA) zu tun. Eine spannende und abwechslungsreiche Gruppe für die Elf von Diego Simeone.

ran gibt einen Überblick über den möglichen Kader von Atletico Madrid bei der Klub-WM.