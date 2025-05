FIFA Klub-WM 2025: Der Kader von Manchester City im Überblick

Manchester City, Sieger der Klub-WM 2023, nimmt diesen Sommer an der neu gestalteten Klub-Weltmeisterschaft teil. Pep Guardiolas Team hofft, den Titel 2025 erfolgreich zu verteidigen.

Manchester City zählt zu den 32 Teams weltweit, die an der reformierten Klub-WM 2025 in den USA teilnehmen. Der Wettbewerb startet am Samstag, dem 14. Juni, und endet mit dem Finale am Sonntag, dem 13. Juli. Die "Citizens" haben eine magere Saison hinter sich. In der Premier League abgeschlagen, weit weg vom Titel, frühes CL-Aus und Pokalfinale gegen Crystal Palace verloren.

Umso wichtiger ist nun die Klub-WM für Pep Guardiola und seine Mannschaft, um eine verkorkste Saison zu retten.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

In der Gruppenphase bekommt es Manchester City mit Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Juventus Turin (Italien) und Wydad AC (Marroko) zu tun. Eine machbare Gruppe für Pep und seine Truppe.

ran gibt einen Überblick über den möglichen Kader von Manchester City bei der Klub-WM.