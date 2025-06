"Jeden Tag habe ich Inter meine ersten und letzten Gedanken gewidmet", sagte Inzaghi zum Abschied in einem Statement, das von den Mailändern veröffentlicht wurde: "Wir waren aufrichtig und haben gemeinsam beschlossen, diese großartige Reise zu beenden."

Laut übereinstimmenden Medienberichten lockte Al Hilal Inzaghi mit einem Jahresgehalt von 25 Millionen Euro netto in die Wüste. Bei Al Hilal tritt Inzaghi die Nachfolge des Portugiesen Jorge Jesus an, der Anfang Mai seinen Platz räumen musste.

Seinen Einstand feiert Inzaghi schon in Kürze bei der FIFA Klub-WM 2025 in den USA (14. Juni bis 13. Juli 2025). Dort trifft der saudi-arabische Topklub in der Gruppenphase auf Pachuca, Red Bull Salzburg und Real Madrid.

Zuletzt coachte der frühere Stürmer Inzaghi seit 2021 Inter Mailand, davor fünf Jahre bei Lazio Rom.