"Ich habe richtig Lust, Fußballspiele vor der Kamera zu besprechen und zu analysieren. Die Spiele in der UEFA Champions League haben natürlich einen ganz besonderen Reiz", sagte Hummels in einer Pressemitteilung.

Der Weltmeister von 2014 stößt ab der kommenden Saison zum Experten-Team von "Prime Video" bei den Champions-League -Übertragungen an Dienstagabenden.

Hummels hatte mit Ende der Saison seine aktive Laufbahn beendet. Zuletzt spielte er bei der AS Rom. In der Champions League kam er für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf 90 Einsätze - darunter war auch das Finale im Vorjahr, das die Dortmunder in London gegen Real Madrid verloren. Auch Hummels' Bruder Jonas arbeitet beim Fernsehen, der ehemalige Drittliga-Profi ist unter anderem für "DAZN" im Einsatz.

"Prime Video" besitzt das Erstwahlrecht für das Topspiel der Königsklasse am Dienstagabend. Insgesamt zeigt der Streamingdienst 17 Partien pro Saison.