Auch CL-Halbfinale in Gefahr: Barca vorerst ohne Lewandowski

Der FC Barcelona muss in der entscheidenden Saisonphase auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der Angreifer erlitt am Samstag beim 4:3 gegen Celta Vigo eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel. Die Rückkehr des Polen werde von dessen Fortschritt abhängen, teilten die Katalanen am Ostersonntag mit. Spanische Medien rechnen mit einem Ausfall von drei Wochen.

Damit würde der 36-Jährige nicht nur das Finale der Copa del Rey am Samstag (22.00 Uhr/DAZN) gegen Real Madrid verpassen. Auch sein Einsatz im Halbfinale der Champions League gegen Inter Mailand (30. April und 6. Mai) ist offenbar in Gefahr.

Der ehemalige Bundesliga-Angreifer war beim wilden Duell mit Vigo, das Barca nach einem 1:3-Rückstand noch drehte, in der 78. Minute verletzt ausgewechselt worden. Mit 40 Toren in 48 Pflichtspielen ist Lewandowski der gefährlichste Angreifer im Team von Trainer Hansi Flick. Auch das Torjägerranking in La Liga führt der polnische Nationalspieler mit 25 Toren vor Real Madrids Superstar Kylian Mbappé an.