Anzeige

Marco Reus startet in den USA bei LA Galaxy neu durch. Sein Ex-Klub Borussia Dortmund hat sich dafür etwas besonderes überlegt.

Zwölf Jahre, 170 Tore, 131 Vorlagen – Marco Reus verbindet viel mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Nach Ablauf seines BVB-Vertrags im Sommer hat sich der 35-Jährige inzwischen dem MLS-Klub Los Angeles Galaxy angeschlossen.

Kurz nach seiner Vorstellung bei seinem neuen Arbeitgeber haben die Schwarz-Gelben nun mit einer ganz besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Damit Reus sich in den Staaten gleich wohlfühlt, hat der Bundesligist in der "LA Times", einer der größten Zeitungen der USA, am Samstag eine besondere Abschiedsanzeige geschaltet.

"Reus. Beckham. Ibrahimovic", prangte in Versalien auf einer ganzen Seite der Zeitung. "In that order" (deutsch: "In dieser Reihenfolge“) war darunter zu lesen.