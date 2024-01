Bericht: Robbie Williams vor Übernahme eines Drittligisten

Anzeige

Sänger Robbie Williams erfüllt sich offenbar einen Kindheitstraum und soll einen Fußballklub übernehmen, den er seit Kindheitstagen unterstützt. Die Vision ähnelt der des AFC Wrexham und Ryan Reynolds.

von Mike Stiefelhagen

Robbie Williams spielt einfach Football Manager im realen Leben.

Der Superstar ist seit seiner Kindheit Fan von Port Vale.

Aktuell spielt der Verein in der englischen dritten Liga. Dort sind sie seit 2022 und konnten in der abgelaufenen Saison den Abstieg gerade so verhindern.

Der Traditionsklub existiert seit 1888 und war nie erstklassig. Ein Traum von Williams, sie dorthin zu führen.