BVB-Hammer um Ilkay Gündogan? Ex-DFB-Kapitän wohl vor Blitz-Abschied

Trotz der Aussagen von Trainer Hansi Flick , der an einen Verbleib des Ex-DFB-Kapitäns glaubt, haben die Katalanen dem Mittelfeldspieler wohl die Freigabe erteilt.

Ilkay Gündogan könnte den FC Barcelona wohl noch in dieser Transferperiode verlassen.

Diversen spanischen Medienberichten zufolge könnte es Güdogan tatsächlich in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul ziehen. Ein Wechsel in die Süper Lig im gehobenen Fußballer-Alter, das Gündogan mitlerweile mit 33 erreicht hat, ist nicht unüblich. Doch ist das wirklich der Anspruch von Gündogan, der erst bei der EM unter Beweis stellte, in einem qualitativ bestens besetzten Kader noch herausstechen zu können?

Ein Wechsel außerahelb der Top-5-Ligen würde wohl seine Rolle in der Nationalmannschaft gefährden. Nicht nur ist die Süper Lig qualitativ nicht anspruchsvoll genug, auch hat Fenerbahce um Star-Trainer Jose Mourinho zuletzt die Champions-League-Qualifikation verpasst. Auf allerhöchstem Niveau würde der zentrale Mittelfeldspieler dann nicht performen können.

Zumal auch die Konkurrenz in Istanbul namhaft wäre. Fred (ehemals Manchester United), Rade Krunic (ehemals AC Mailand), Sebastian Szymanski (polnischer Nationalspieler) und Ismail Yüksek (türkischer EM-Fahrer) sind Mourinhos Optionen im zentralen Mittelfeld.

Auch die offensiveren Positionen sind in Dusan Tadic, Irfan Kahveci und Cengiz Ünder ordentlich besetzt. Nichtsdestotrotz hat Gündogan ein höheres Niveau als alle genannten Spieler.