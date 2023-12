CR7 investiert 40 Millionen Dollar in EA-Sports-Konkurrent UFL! 

Anzeige

Spieleentwicklerstudio und Publisher Strikerz.Inc will mit Investor und Markenbotschafter Cristiano Ronaldo EA Sports vom Thron stoßen.

Das Entwicklerstudio "EA Sports" hat mit der FIFA-Reihe eine marktbeherrschende Position im Videospielbereich inne. Allerdings häufen sich seit Jahren die stetig schlechter werdenden Bewertungen der FIFA-Teile, die seit diesem Jahr unter dem Namen EA Sports FC vertrieben werden. Nun scheint ein neuer Konkurrent am Horizont aufzutauchen.

Unter dem Namen UFL startet das Entwicklerstudio Strikers Inc. eine millionenschwere Marktoffensive gegen den Videospiel-Giganten. Mit an Bord ist dabei Superstar Cristiano Ronaldo, der 40 Millionen Dollar in die neue Fußball-Simulation beisteuert und außerdem als Markenbotschafter in Erscheinung tritt.

Über die Großinvestition des mehrfachen Weltfußballers gab Strikerz.Inc-CEO Eugene Nashilov folgendes Statement ab: "Was für ein Tag für uns bei Strikzer Inc. und UFL."

Und weiter: Ich habe es bereits gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal: UFL ist die heißeste Chance im Spielebereich und mit solch einem hochkarätigen Vorstand werden wir ihr zu unglaublichen Höhen verhelfen." Zudem verwies Nashilov auf die aktuell laufende Testphase des Simulators.

Derzeit befindet sich UFL noch in einer geschlossenen Alpha-Phase. Die Veröffentlichung der fertigen Version steht in den Sternen, jedoch ist bereits klar, dass der ursprünglich für das dritte oder vierte Quartal 2023 geplante Release nicht umsetzbar ist und mit einer weiteren Verschiebung gerechnet werden muss.