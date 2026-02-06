Cristiano Ronaldo kassiert in Saudi-Arabien kräftig ab und stört sich dennoch am System der Saudi Pro League. Hier zeigt sich seine Scheinheiligkeit. Ein Kommentar.

von Oliver Jensen

Unfassbare Gehälter kassieren und dennoch streiken - Cristiano Ronaldo riskiert im Spätherbst seiner Karriere seinen guten Ruf.

Vergangenen Montag wurde der 41-Jährige im Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Riad nicht eingesetzt. Laut dem portugiesischen Sender "A Bola" verweigerte Ronaldo seinen Einsatz, weil er unzufrieden mit der Klubführung durch den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) war.

Auslöser: Karim Benzema wechselte Anfang der Woche von Al-Ittihad zu Spitzenreiter Al-Hilal - und eben nicht zum "CR7"-Klub Al-Nassr, wie es der Portugiese gerne gehabt hätte.

Dabei ist es ebenjener PIF, der ihn zum bestbezahlten Sportler der Welt macht. Rund 200 Millionen US-Dollar soll der Portugiese im Jahr verdienen. Um das einmal ins Verhältnis zu setzen: Kylian Mbappe soll bei Real Madrid geschätzte 31 Millionen Euro pro Saison kassieren.

Wer so viel mehr Geld verdient als die sonstige Elite, sollte wissen, worauf er sich eingelassen hat. Die Saudi Pro League ist keine Liga, in der es vorrangig um den sportlichen Wettbewerb geht. Es ist vielmehr eine "Show-Liga".

Große Namen werden verpflichtet, um die Liga - die ansonsten von niemandem wahrgenommen würde - irgendwie in den Fokus zu rücken. Unter der "Vision 2030" geht es Saudi-Arabien vorrangig darum, die Wirtschaft von der Ölabhängigkeit zu lösen und als globaler Akteur in anderen Märkten zu positionieren.