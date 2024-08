Anzeige

Cristiano Ronaldo verliert mit Al-Nassr das Supercup-Finale gegen Al-Hilal. Damit kann der Superstar nicht gut umgehen, er verspottet noch auf dem Rasen seine Mitspieler.

Das Supercup-Finale in Saudi-Arabien fing für Cristiano Ronaldo so gut an: Der fünfmalige Weltfußballer brachte sein Team Al-Nassr in der 43. Minute in Führung, sein zweites Tor im zweiten Pflichtspiel der neuen Saison. Doch danach folgte das Debakel.

Innerhalb von 17 Minuten erzielte Rivale und Meister Al-Hilal vier Treffer, stellte das Spiel durch diesen Torreigen auf den Kopf. Mit dem Spielstand von 1:4 aus "CR7"-Sicht ging die Partie auch zu Ende.

Verwunderlich mutete dabei Ronaldos Reaktion auf die Gegentreffer an. Nach dem vierten Gegentor wandte sich der Portugiese vom Mittelkreis seinen Mitspielern zu, deutete mit beiden Händen einen Tiefschlaf an. On top folgte noch eine "Ihr habt die Hosen voll"-Geste.

Manuel Neuer: Zukunft im DFB-Team? Offenbar zwei Optionen für Torwart-Legende

Ronaldo war offensichtlich so unzufrieden mit der Defensivleistung seiner Mitspieler, dass er sich zu den respektlosen Gesten hinreißen ließ.

Dass Fans von Gegner Al-Hilal immer wieder mit "Messi"-Sprechchören provozierten, dürfte dem 39-Jährigen zusätzlich sauer aufgestoßen sein.