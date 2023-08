Daum will Beckenbauer besuchen: "Wir brauchen dich!"

Anzeige

Der an Lungenkrebs erkrankte ehemalige Fußball-Meistertrainer Christoph Daum (69) will dem ebenfalls gesundheitlich stark angeschlagenen Franz Beckenbauer (77) in Salzburg einen Besuch abstatten. Dies kündigte Daum im RTL-Interview an.

"Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen zu lassen, der mir eigentlich auch sehr gut tut, um ihm zu sagen: Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen. Wir brauchen dich noch", sagte der erfahrene Fußballlehrer, der sich seiner zweiten Chemotherapie unterzogen hat.

Er fühlt nach eigenen Angaben in vielen Dingen mit Beckenbauer und rät dem "Kaiser": "Du musst dich auch mal wieder zeigen, aus dem Schneckenhaus raus, auch wenn es dir nicht so gut geht." Schon seit längerer Zeit ist Beckenbauer, Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1974 und Teamchef des siegreichen WM-Teams von 1990, gesundheitlich stark angeschlagen.

Daum, langjähriger Coach von Bayer Leverkusen und des 1. FC Köln, hat eine besondere Beziehung zu Fußball-Lichtgestalt Beckenbauer: "Franz hatte immer ein offenes Ohr für einen, der Probleme hatte. Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn irgendwas war. Und das war bestimmt, was er gesagt hat, mehr als dieses: Schaun' wir mal!"