David Beckham erhält Ritterschlag: "Habe geweint"

David Beckham ist ab sofort ein Ritter! Der ehemalige englische Nationalspieler hat diese Ehrung jetzt erhalten. Vom einst gefeierten Fußballstar zum stolzen Ritter: David Beckham hat von König Charles III. den Ritterschlag erhalten und darf sich ab sofort "Sir" nennen. Der 50-Jährige, langjähriger Kapitän der englischen Nationalmannschaft, erhielt die historische Auszeichnung am Dienstag auf Schloss Windsor.

Dies sei für ihn und seine Familie "so ein bedeutender Moment. Ich bin sehr stolz", sagte Beckham bei Sky News berührt. Er sei "in sehr bescheidenen Verhältnissen im East End von London aufgewachsen und wollte immer ein professioneller Fußballspieler werden. Und jetzt stehe ich hier in Windsor Castle mit der bedeutendsten Monarchie der Welt und bekomme eine Ritterwürde, also viel besser wird es nicht." Als er zuletzt davon erfahren habe, dass er zum Ritter geschlagen werden soll, "habe ich geweint", erzählte Beckham.

