Null Tore und drei Assists in 14 Einsätzen für den FC Liverpool - die Statistiken sind für einen Spieler, der 125 Millionen Euro gekostet hat, nicht gerade berauschend. Trainer Arne Slot stellt sich aber weiterhin vor Florian Wirtz.

Am Wochenende zeigte der FC Liverpool erstmals seit Langem wieder eine überzeugende Leistung.

Mo Salah beendete seine Formkrise und brachte die Reds in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Premier-League-Partie gegen Aston Villa in Führung. In der 58. Minute sorgte Mittelfeldmotor Ryan Gravenberch schließlich für die Entscheidung und machte den Sieg perfekt.

Stareinkauf Florian Wirtz saß bis zur 77. Minute auf der Bank und wurde dann für Hugo Ekitike eingewechselt, konnte in der Schlussviertelstunde jedoch kaum noch offensive Akzente setzen.

Trainer Arne Slot nahm Wirtz vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid erneut in Schutz und betonte, dass der 125-Millionen-Euro-Neuzugang bislang "genau das gebracht hat, was wir erwartet haben".

Der niederländische Coach führt Wirtz’ Anfangsschwierigkeiten unter anderem auf die höhere Intensität der Premier League zurück: "Ich habe das schon oft gesagt – nicht als Ausrede, sondern weil es einfach so ist: Wir müssen häufig drei Spiele in sieben Tagen absolvieren, mit nur zwei Tagen Pause dazwischen."