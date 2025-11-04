2020 Erling Haaland, 2021 Pedri, 2022 Gavi, 2023 Jude Bellingham und 2024 Lamine Yamal – so hießen die "Golden Boy"-Gewinner der vergangenen Jahre. 2025 erhielt ein Spieler von Paris Saint-Germain die Auszeichnung.

Der französische Jungstar Desire Doue hat sein Traumjahr mit dem "Golden Boy"-Award veredelt. Der 20-Jährige von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde von der italienischen Fachzeitung "Tuttosport" zum besten U21-Spieler in Europa gekürt.

Er folgt auf Spaniens Juwel Lamine Yamal (FC Barcelona), der den Preis im Vorjahr gewonnen hatte.

Die Ehrung wird seit 2003 vorgenommen, einziger deutscher Preisträger war 2011 der spätere WM-Held Mario Götze von Borussia Dortmund.

In diesem Jahr stand kein deutscher Spieler auf der 25 Namen starken "Shortlist" der größten Talente. Die Bundesliga war mit Eliesse Ben Seghir von Bayer Leverkusen und dem Dortmunder Jobe Bellingham vertreten.

Die englische Premier League stellte mit neun Spielern die meisten Nachwuchshoffnungen, Spaniens La Liga und die französische Ligue 1 waren mit jeweils vier Jungstars vertreten.