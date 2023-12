Finn Jeltsch

Der Innenverteidiger vom 1. FC Nürnberg ist eigentlich erst in der zweiten Halbzeit so richtig gefordert. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Wo er die Kraft für sein leidenschaftliches Verteidigen hernimmt, bleibt sein Geheimnis. In der siebten Minute der Nachspielzeit sogar noch mit Kraft für den Antritt nach vorne. Ein verdienter Titel für den 17-Jährigen. ran-Note: 1 © Agencia-MexSport