DFB-Frauen erkämpfen Olympia-Showdown

In der Bundesliga wird deutlich weniger gezahlt

In der Frauen-Bundesliga soll das Durchschnittsgehalt bei etwa 40.000 Euro im Jahr liegen. Laut der deutschen Nationalspielerin Alexandra Popp (Foto, Mitte) ist die Spannweite groß. Im Interview mit "focus.de" erklärt sie: "Ich persönlich kann davon leben. Allerdings bin ich nicht für das Leben nach dem Fußball abgesichert. Es gibt allerdings auch Mannschaften in der Bundesliga, wo Spielerinnen nebenbei arbeiten müssen oder ein Studium machen. Es gibt in der Frauen-Bundesliga also Profis und Amateure." © IMAGO/Sports Press Photo