Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich nach den Rücktritten ihrer Legenden Kroos, Gündogan und Neuer im Umbruch. Den richtigen Kapitän hat sie aber bereits gefunden, meint zumindest Rudi Völler.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält Joshua Kimmich für den richtigen Nachfolger von Ilkay Gündogan als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Er ist eine Führungspersönlichkeit. Er ist immer zu 100 Prozent da, in jeder Trainingseinheit. Er hat für jeden ein offenes Ohr und immer eine gute Meinung", sagte Völler im "RTL/ntv"-Interview über den 29-Jährigen von Rekordmeister Bayern München.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Kimmich nach dem Rücktritt von Gündogan zum neuen Kapitän bestimmt. "Er geht immer vorneweg und stellt sich den Fragen, wenn es mal nicht so läuft. Er hat das Kapitänsamt verdient", sagte Völler über Kimmich weiter.

Kimmich wird die Binde sowohl beim Nations-League-Auftakt am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker) als auch drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande tragen.

Erstmals als Nummer 1 im Tor steht nach dem Rücktritt von Neuer dann Marc-Andre ter Stegen. "Wenn man über viele Jahre hinweg den besten Torhüter der Welt der letzten Jahre vor sich hatte, ist das sicherlich enttäuschend. Aber man muss es akzeptieren. Das hat Marc während der EM auch nochmal sehr gut gemacht. Aber er hat es jetzt natürlich verdient, die Nummer eins zu sein", sagte Völler.