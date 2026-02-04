Der DFB und der ehemalige Schatzmeister Stephan Osnabrügge werden in der "Bandenwerbung-Affäre" freigesprochen.

Freispruch erster Klasse für Stephan Osnabrügge und den DFB, Rückenwind im Kampf um die Millionen: Der frühere Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geht wie der Verband unbeschadet aus dem Prozess um die sogenannte "Bandenwerbung-Affäre" hervor. Die 2. große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Frankfurt/Main sah es als erwiesen an, dass sich Osnabrügge und der DFB nicht der Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben.

"Dieser Freispruch ist eindeutig, klar - und ohne jede Einschränkung. Er erfolgt aus voller Überzeugung", begründete die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler ihr Urteil: "Stephan Osnabrügge ist zum Spielball wischen DFB und den Finanzbehörden geworden." Laut Distler gebe es "keine Anhaltspunkte" für ein Fehlverhalten Osnabrügges oder anderer DFB-Verantwortlichen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Mit Blick auf den DFB sagte Distler, dass "frühere Verfehlungen" keine "dauerhafte Vorverurteilungen" rechtfertigen. Es müsse wieder einen "normalen Umgang" zwischen dem Verband, der Staatsanwaltschaft und den Finanzbehörden geben.

Zuvor hatte neben der Verteidigung auch die Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt. Das Prozess hatte Ende Oktober begonnen. Der DFB wurde wie schon beim "Sommermärchen"-Prozess um die dubiosen Geldflüsse rund um die WM 2006 als "Nebenbeteiligter" geführt.