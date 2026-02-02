Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen bleibt das Pech treu, ein neuerlicher Rückschlag durchkreuzt auch die Turnierpläne des Bundestrainers. Marc-Andre ter Stegen wandte sich mit Schlusspfiff enttäuscht vom Geschehen ab. 0:1 beim Tabellenletzten Real Oviedo, das war so gar nicht nach dem Geschmack des Torhüters vom FC Girona. Doch nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Samstag kam es noch viel schlimmer für ter Stegen: Nach einer neuerlichen Verletzung hängt der WM-Traum des ewigen Pechvogels am seidenen Faden, Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für das Turnier wohl umplanen. Seine Nummer eins hat spanischen Medien zufolge eine schwerere Muskelverletzung erlitten und soll bis zu zwei Monate ausfallen.

Marc-Andre ter Stegen: Ausfallzeit snoch länger? Laut der "Sport" droht im schlimmsten Fall sogar eine Ausfallzeit von bis zu vier Monaten inklusive Operation. In diesem Fall wäre der WM-Zug endgültig abgefahren. Für Girona würde bei einer solchen Ausfallzeit sogar eine Notfall-Regel greifen und sie könnten einen Ersatz außerhalb der Transferperiode verpflichten. Unabhängig von der Ausfallzeit plant Girona aber wohl nicht, die Leihe vorzeitig abzubrechen. Auch die "Mundo Deportivo" berichtet, dass der Leihvertrag weiterhin Gültigkeit besitzt - alle Gehaltsvereinbarungen inklusive. Denkbar sei lediglich, dass ter Stegen Teile seine Reha im Barca-Trainingszentrum absolviert. Schließlich hätten die Katalanen weiterhin die Fürsorgepflicht für ihren Spieler. Marc Andre ter Stegen nach Girona-Debüt von Presse gefeiert Ein offizielles Statement von Barca zu ter Stegen gibt es noch nicht. "Ich weiß nichts weiter", sagte Flick am Montagmittag, als die Meldungen vom neuerlichen Rückschlag für den Nationaltorhüter gerade einmal eine Stunde alt waren. Er habe bislang weder mit ter Stegen selbst, noch mit Barcelonas Sportchef Deco gesprochen, "weil ich beim Training war". Deshalb wolle er "abwarten", ehe er sich genauer äußere. Nur so viel: "Er tut mir sehr leid, aber wir müssen die Ergebnisse abwarten und sehen, wie es ihm wirklich geht."

Marc-Andre ter Stegen verletzt sich im zweiten Spiel für Girona Nicht gut, glaubt man den spanischen Medien. Die "AS" schlug "Alarm", "Sport" schrieb von einer buchstäblich "schmerzhaften Verletzung", "Mundo Deportivo" sprach von einem "harten Schlag". In der Tat: Selbst bei einer Ausfallzeit von zwei Monaten, würde ter Stegen nicht nur den Start der DFB-Elf ins WM-Jahr am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Er könnte sich bei einer Rückkehr auf die Tribüne bei Barca auch nicht mehr für das Turnier empfehlen - nicht einmal nach seiner Genesung. Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatten jedoch mehrfach betont, dass ter Stegen dringend Spielpraxis brauche, um bei der WM im Tor stehen zu dürfen. Deshalb hatte er sich zum Winterwechsel ins nahe Girona entschieden, wo er sofort zur Stammkraft aufstieg. Nach seinem gelungenen Debüt gegen Getafe (1:1) war das Spiel in Oviedo erst sein zweiter Einsatz.

