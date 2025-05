England: Lampard und Coventry träumen weiter vom Aufstieg

Teammanager Frank Lampard darf mit Coventry City weiter vom Aufstieg in die Premier League träumen. Am letzten Spieltag der Championship setzte sich die Mannschaft des früheren englischen Fußball-Nationalspielers 2:0 (1:0) gegen den FC Middlesbrough durch und sicherte sich als Tabellenfünfter einen der vier Play-off-Plätze.

Dort trifft Coventry, das seit mittlerweile 24 Jahren auf die Rückkehr in die höchste Spielklasse wartet, auf den AFC Sunderland. Im zweiten Halbfinal-Duell spielt Sheffield United gegen Bristol City. Die Hinspiele finden am 8. und 9., die Rückspiele jeweils am 12. und 13. Mai statt.

Das Endspiel im Wembley-Stadion (24. Mai) gilt aus finanzieller Sicht als größtes Finale im europäischen Fußball. Schätzungen zufolge erhält der Aufsteiger in die Premier League über einen Zeitraum von drei Spielzeiten mindestens 135 Millionen Pfund (rund 159 Millionen Euro).

Derweil ging die Talfahrt von Luton Town weiter, nach der 3:5 (1:3)-Niederlage bei West Bromwich Albion muss der Klub den Gang in die dritte Liga gehen. Es ist der zweite Abstieg innerhalb von zwei Jahren, nachdem Luton erst 2023 den Sprung in die Premier League geschafft hatte.

Daniel Farke und Leeds United sicherten sich indes die Meisterschaft in der zweiten Liga. Der Traditionsverein, der bereits vorzeitig als Aufsteiger festgestanden hatte, gewann zum Abschluss 2:1 (0:1) bei Absteiger Plymouth Argyle und verteidigte damit die Spitzenposition gegenüber dem zweiten Premier-League-Rückkehrer FC Burnley.