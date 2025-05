FC Bayern: Max Eberl will keine Spieler extra für die Klub-WM holen - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Bundesliga 2024/2025 - 31. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 3:0 Beendet Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 15:30 RB Leipzig RB Leipzig 3:3 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern -:- M'gladbach Bor. Mönchengladbach

+++ Update, 3. Mai, 22:34 Uhr: Eberl will keine Spieler extra für die Klub-WM verpflichten +++ Drei Gegentore kassierte der FC Bayern am Samstag beim Unentschieden in Leipzig, der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft musste vertagt werden. In Abwesenheit der verletzten Alphonso Davies, Hiroki Ito, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro und Minjae Kim bildeten Konrad Laimer, Josip Stanisic, Eric Dier und Sasha Boey die improvisierte Abwehrkette. Keine Frage, defensiv drückt beim Rekordmeister derzeit der Schuh. Während die Meisterschaft trotzdem nicht mehr in Gefahr geraten wird, stellt sich die Frage, wie die Bayern mit Blick auf die in sechs Wochen beginnende Klub-WM planen. Zumal Dier zur AS Monaco wechseln wird. "Phonzy wird definitiv nicht dabei sein. Hiroki wahrscheinlich auch nicht. Upa, Minjae und Rapha müssten aber wieder da sein", erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel in Leipzig. Trainer Vincent Kompany hätte also wieder eine etwas größere Auswahl, wenn Eberls Einschätzungen zutreffen würden. Defensiv wäre der Kader dennoch auf Kante genäht. Kurzfristig reagieren wollen die Bayern mit Blick auf das Turnier in den USA aber trotzdem nicht. "Wir werden keinen Spieler extra für die Klub-WM kaufen", stellte Eberl klar.

+++ Update, 3. Mai, 16:41 Uhr: Eberl sieht Verlängerung mit Sane auf der Zielgeraden +++ Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Leroy Sane stehen laut Sportvorstand Max Eberl kurz vor dem Abschluss. "Wir sind in guten und zielführenden Gesprächen, die Unterschrift fehlt aber noch", sagte der Ex-Profi bei "Sky: "Wir sind noch nicht ganz da. Wir würden es gerne machen, Leroy auch – jetzt müssen wir noch klarkommen." Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im Sommer aus, die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit befinden sich nun offenbar in den finalen Zügen. Sane hatte sich in den vergangenen Wochen mit verbesserten Leistungen für eine Verlängerung empfohlen, nachdem sich in der Hinrunde ein Abschied des Offensivspielers nach fünf Jahren in München angedeutet hatte. Nach der Winterpause gelangen Sane in der Bundesliga sieben Treffer, zudem bereitete er seitdem vier Tore vor.

+++ Update, 3. Mai, 10:35 Uhr: Droht den Bayern ein Transfer-Problem bei Coman? +++ Die Zukunft von Kingsley Coman beim FC Bayern München ist ungewiss. In der Vergangenheit galt der französische Flügelspieler als Verkaufskandidat - auch, weil es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien gab. Zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse standen schon im Raum. Für die Bayern wäre Coman daher ein gerngesehener Verkaufskandidat. Auch Coman selbst soll zwischenzeitlich einen Wechselwunsch bei den FCB-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl hinterlegt haben. Allerdings hat sich das Blatt wohl mittlerweile gewendet. Wie aus einem Bericht des Portals "Foot Mercato" hervorgeht, droht den Bayern ein Transfer-Problem. Denn Coman will jetzt wohl doch in München bleiben. Grund dafür sei die gute Beziehung des Franzosen zu Trainer Vincent Kompany. Zudem fühle sich der 28-Jährige nach wie vor wohl in München. Comans Vertrag bei den Bayern läuft zudem noch bis 2027. Bleibt es bei einem Verbleib, geht dem Klub wichtiges Geld durch die Hände, dass die Bayern bei einem potenziellen Transfer von Florian Wirtz gebrauchen hätten können.

+++ Update, 2. Mai, 8:22 Uhr: Thomas Müller mit überraschender Kritik an Ex-Trainern +++ Thomas Müller hat mit überraschenden Worten Bilanz zu seinen vergangenen Trainern beim FC Bayern gezogen. Demnach habe es seit Pep Guardiola im Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr richtig gepasst. "Wir sind durch mehrere verschiedene Übergangsphasen gegangen, so fühlt es sich zumindest an. Seit Pep Guardiola hatte es in der Kombination zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr richtig 'Klick' gemacht", sagte er auf der offiziellen Bundesliga-Homepage. Seit Guardiolas Abschied 2016 waren Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel und jetzt Vincent Kompany in Amt und Würden bei den Münchnern. Selbst in der Sextuple-Zeit mit Flick sei nicht alles harmonisch gewesen. "Wir hatten mit Hansi Flick zwar eine sehr erfolgreiche Zeit, aber dabei gab es auch einige Reibereien zwischen dem Trainer und der Vereinsführung", blickte Müller auf die Differenzen zwischen Flick und dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zurück. Erst in dieser Saison mit Kompany habe der Verein wieder zu sich gefunden. "Dieses komplett harmonische Bild, das wir diese Saison jetzt wieder gesehen haben, diese Einheit zwischen Trainer, Mannschaft und Verein - das war nie so richtig da", schilderte Müller, der am Saisonende den Klub verlassen wird.

+++ Update, 1. Mai, 13:35 Uhr: Wird Thomas Müllers Abschied ohne Schale gefeiert? +++ Am kommenden Wochenende kann der FC Bayern München zum 34. Mal Deutscher Meister werden. Ein Sieg bei Rasenballsport Leipzig würde alle Restzweifel beseitigen. Die dazugehörige Meisterschale gibt es an diesem Wochenende allerdings noch nicht. Wie die "Sport Bild" berichtet, wollen die Bayern im Falle eines Sieges in Leipzig die Meisterschaft am 33. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit der Trophäe feiern. Das ist gleichzeitig Thomas Müllers letztes Heimspiel für den FCB. Die DFL will sich demnach jedoch nicht festlegen und verweist laut dem Bericht darauf, dass der Titelgewinn rechnerisch noch gar nicht feststeht. Möglich also, dass es die Meisterschale erst am 34. Spieltag gibt, wenn die Bayern bei der TSG 1899 Hoffenheim gastieren.

+++ Update, 30. April, 17:20 Uhr: Jonathan Tah wohl wieder im Bayern-Fokus +++ Nachdem sich der Abgang von Eric Dier beim FC Bayern abzeichnet, soll nun laut "Sport Bild" wieder Jonathan Tah beim Rekordmeister als Sommer-Neuzugang im Fokus sein. Die Münchner waren schon im Sommer 2024 am Leverkusener dran, konnten sich mit Bayer aber nicht auf eine Ablösesumme einigen. Nun gab Tah zuletzt seinen Abgang im Sommer 2025 bekannt, wenn sein Kontrakt bei den Rheinländern endet. Zuletzt wurde berichtet, dass sich Tah mit Barcelona einig sei, doch aufgrund der finanziellen Probleme der Katalanen droht der Wechsel zu platzen. Der Klub von Ex-Bundestrainer Hansi Flick könne Tah dem Bericht nach nicht garantieren, für den Spielbetrieb registriert werden zu können. Damit könnte nun auch für Tah ein Wechsel zu den Bayern statt nach Barcelona wieder deutlich spannender werden. Allerdings soll auch Inter Mailand mittlerweile ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben.

+++ Update, 30. April, 07:48 Uhr: Bayern-Kandidat im Madrid-Fokus +++ Sandro Tonali von Newcastle United ist ein begehrter Mann. Der italienische Nationalspieler soll im letzten Winter-Transferfenster bereits ganz oben auf der Liste des FC Bayern München gestanden habe. Doch die Bayern bekommen Konkurrenz im Werben um den Mittelfeldmann. Laut "Marca" scheidet Trainer Carlo Ancelotti im Sommer zwar bei Real Madrid aus, nichtsdestotrotz treibt er mögliches Personal für die neue Saison bei den "Königlichen" an. Seine klare Empfehlung: Tonali! "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass Tonali in England unzufrieden sei. Auch wenn Trainer Eddie Howe ihn tadelt und "außergewöhnlich" nennt, ist er mit seinen Einsätzen nicht zufrieden. Zu oft soll er nur eingewechselt werden. Offenbar liebäugelt Tonali sogar mit einer Italien-Rückkehr. Der einstige AC Mailand-Star hat ein dickes Preisschild von den "Magpies" bekommen. Newcastle ist scheinbar erst ab einer Ablösesumme über 80 Millionen Euro gesprächsbereit. Widersprüchlich: "The Telegraph" meldet sogar, dass bei einem lukrativen Angebot Tonali doch bereit sei, bei Newcastle zu verlängern. Ein großes Gepokere also ...

+++ Update, 29. April, 17:35 Uhr: Comeback in Sicht! Neuer wieder im Teamtraining +++ Beim FC Bayern bahnt sich ein Torwart-Wechsel an: Manuel Neuer befindet sich seit Montag wieder im Teamtraining. Das berichtet "Sky“, nachdem der Kapitän bereits in der vergangenen Woche wieder Fortschritte auf dem Trainingsplatz gemacht hat. Bereits vor dem Spiel gegen Mainz 05 meldete die "tz", dass der 39-Jährige gegen RB Leipzig wieder im Münchner Kasten stehen soll - laut "Sky" ist ein Startelf-Einsatz jedoch noch nicht beschlossene Sache. Ob Neuer von Anfang an ran darf, wenn die Bayern am Samstag die Meisterschaft klar machen können, oder erst einmal auf der Bank Platz nimmt, bleibt demnach abzuwarten. Vincent Kompany lässt sich diese Entscheidung noch offen. Während seiner Verletzungspause wurde Neuer von Winter-Neuzugang Jonas Urbig ersetzt. Der Youngster zeigte ansprechende Leistungen und hofft nun, auch die restlichen drei Partien absolvieren zu können.

+++ Update, 29. April, 10:00 Uhr: Daniel Peretz vor Wechsel innerhalb der Bundesliga? +++ Daniel Peretz spielt beim FC Bayern München zurzeit keine Rolle. Der israelische Torhüter muss sich hinter Neuzugang Jonas Urbig anstellen - und das, obwohl sowohl Manuel Neuer (verletzt) als auch Sven Ulreich (persönliche Probleme) den Münchnern nicht zur Verfügung stehen. Auch Peretz selbst hatte zu Beginn des Jahres aufgrund von Nierenproblemen gefehlt. Mittlerweile ist der 24-Jährige wieder fit, spielt aber dennoch nicht. Daher sucht Peretz wohl Spielzeit - und das bei einem anderen Verein. Wie "Sky" berichtet, trennen sich die Wege des FCB und dem Keeper im Sommer. Demnach sei ein Abgang bereits beschlossene Sache. Peretz selbst strebt wohl eine Leihe an, der Vertrag des Schlussmanns an der Säbener Straße läuft noch bis 2028. Der Klub ist dem Bericht zufolge aber auch für einen Verkauf mit Rückkaufoption offen. Neben losem Interesse aus dem englischen und französischen Ausland sollen auch Bundesligisten Peretz auf der Liste haben. "Sky" nennt namentlich Eintracht Frankfurt. Die Hessen mussten zuletzt den Kreuzbandriss von Kaua Santos hinnehmen. Routinier Kevin Trapp wurde vom jungen brasilianischen Keeper zuletzt ins zweite Glied gedrängt.

+++ Update, 28. April, 22:11 Uhr: Mathys Tel fest zu Tottenham? Das sagt ein Spurs-Insider +++ Wie geht es mit Mathys Tel weiter? Der Stürmer des FC Bayern wurde für die Rückrunde an Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ausgeliehen. In 14 Spielen erzielte er bislang drei Tore, dafür erreichte er mit dem Klub über Eintracht Frankfurt das Halbfinale der Europa League. Mick Brown, ein ehemaliger Scout des Klubs, geht aber nicht davon aus, dass Tel in London bleibt. Brown arbeitete 2010 bis 2022 als Spielerbeobachter und Analytiker bei den Spurs. "Nach allem, was ich höre, denke ich, dass er zum FC Bayern zurückkehren wird", wird Brown von Football Insider zitiert. Knackpunkt sei die Klausel im Leihvertrag. Wie es heißt, würden bei einer Verpflichtung rund 55 Millionen Euro fällig. Allerdings wäre angeblich trotzdem ein fester Wechsel möglich, falls die Bayern den Spurs finanziell entgegenkommen würden. Auch ein Triumph in der Europa League und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League könnte eine (positive) Rolle in den Überlegungen spielen. Brown verriet aber auch, dass "die Erwartungen nicht ganz erfüllt“ habe. "Ich denke, wir sehen jetzt einige der Gründe, warum Bayern ihn unbedingt abgeben wollte", so Brown. Tel habe "nicht genug gezeigt", um einen Transfer für das festgeschriebene Geld zu rechtfertigen. "Um es einfach auszudrücken: Zu diesem Preis wird es keinen Deal geben."

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers