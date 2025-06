Der Streit eskalierte so sehr, dass Harratt und sein Gefolge Plastikstühle warfen und ihre Gegenüber zu Boden brachten, verletzten und in den Pool beförderten.

Oldham Athletic: Spieler Harratt dreht durch

In der abgelaufenen Saison spielte Harratt in 38 Spielen für den Verein aus Manchester. Für Oldham Athletic erzielte er dabei sechs Tore und legte zwei auf. Unter anderem im gewonnenen Playoff-Finale um den Aufstieg in die League Two.

Der 23-Jährige verletzte die Frau mit seinem Stuhl-Wurf wohl im Gesicht. Die Auseinandersetzung fand im Marco Polo Hotel in San Antonio auf Ibiza statt.

Eines der Opfer meldete sich auf Facebook: "Fünf Typen haben im Hotel für Stress gesorgt, warfen Frauen mit Bällen ab, und einer fragte nur, warum wir so dumm schauen würden. Dann ging er auf mich los, und ich habe ihn zu Boden gebracht. Dann haben sie mit Stühlen geworfen, weil sie nicht kämpfen können. Es war rutschig am Pool, deswegen bin ich nach einem Stuhl-Wurf dort reingefallen. Hätte ich sie danach nochmal in die Finger bekommen, hätte ich ihnen wieder eine Lektion erteilt. Aber sie wurden rausgeworfen. Danach haben wir von anderen Hotelgästen Drinks ausgegeben bekommen und mit Handschlägen abgeklatscht, weil die anderen Gäste uns auch gefeiert haben."

Harratt fiel in der Vergangenheit schon öfter negativ auf. Vergangenes Jahr musste er ein Strafgeld über rund 1.000 Euro zahlen, da er in North Yorkshire unerlaubterweise jagen war. Ein solches Jagdvergehen beging er 2022 in East Yorkshire bereits. Vor zwei Spielzeiten war er für vier Monate vom Spielbetrieb ausgeschlossen, da er 484 Wetten auf Spiele in einem Zeitraum von drei Jahren abschloss.

Der jetzige Stuhl-Skandal wird sicherlich weitere Konsequenzen nach sich ziehen.