Europacup: Manchester United dank Fernandes weiter - Robin Gosens mit Assist für Florenz

Manchester United erreicht das Viertelfinale der Europa League, derweil hat auch Robin Gosens in der Conference League Grund zur Freude.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat das Viertelfinale der Europa League erreicht. Dank eines Dreierpacks von Bruno Fernandes (16./50./87.), darunter zwei Elfmeter, gewannen die Red Devils das Achtelfinal-Rückspiel im Old Trafford gegen Real Sociedad mit 4:1 (1:1).

Nach dem 1:1 im Hinspiel waren die Gäste durch den spanischen Europameister Mikel Oyarzabal zunächst in Führung gegangen - ebenfalls per Elfmeter (10.). Doch die kriselnden Engländer, die in der heimischen Premier League nur auf Rang 14 liegen, drehten in Person von Fernandes das Spiel, den Schlusspunkt setzte Diogo Dalot (90.+1). San Sebastiáns Jon Aranburu sah zudem nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte (63.).

Auch Tottenham Hotspur steht in der Runde der besten Acht und trifft dort am 10. und 17. April auf Eintracht Frankfurt. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel besiegten die Spurs den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar mit 3:1 (1:0), Jungstar Wilson Odobert glänzte dabei mit einem Doppelpack.