FrauenFußball
FC Barcelona: Aitana Bonmatí peilt Comeback vor Saisonende an
Die Weltfußballerin spricht über ihre Verletzung und hofft, in der entscheidenden Saisonphase wieder auf dem Platz stehen zu können.
Weltfußballerin Aitana Bonmatí (27) will nach ihrem Wadenbeinbruch in der heißen Phase der laufenden Saison wieder auf dem Feld stehen.
"Mein Ziel ist es, vor Saisonende wieder fit zu sein", sagte die spanische Ausnahmespielerin des FC Barcelona in einem ESPN-Interview. Dies sei "möglich, weil ich mir nicht die schlimmste Verletzung zugezogen habe, die man sich vorstellen kann".
Die spanische Liga läuft bis Ende Mai, das Finale der Champions League wird im selben Monat ausgetragen. Bonmatí, die die Verletzung im Training Anfang Dezember vor dem Finalrückspiel der Nations League gegen Deutschland erlitt, setzt sich allerdings nicht unter Druck. "Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Genesung", sagte die Weltmeisterin.
Bonmatí will Zwangspause sinnvoll nutzen
Zudem sieht die dreimalige Ballon-d’Or-Gewinnerin die Zwangspause auch als Chance, die vergangenen Jahre zu verarbeiten.
"Es ist die erste schwere Verletzung in meiner Karriere", sagte Bonmatí, die mit Barcelona bislang dreimal die Champions League gewonnen hat.
Die Pause könne ihr "helfen, mich auf eine Weise zu entspannen, wie ich es in den letzten Jahren nicht konnte. Es ist ein weiteres Ziel für mich, ein anderes Ziel als Trophäen zu gewinnen oder Ähnliches. Es geht darum, mich gut zu erholen und stärker zurückzukommen als zuvor."