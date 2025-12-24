FC Barcelona: Aitana Bonmatí peilt Comeback vor Saisonende an

Die Weltfußballerin spricht über ihre Verletzung und hofft, in der entscheidenden Saisonphase wieder auf dem Platz stehen zu können.

Weltfußballerin Aitana Bonmatí (27) will nach ihrem Wadenbeinbruch in der heißen Phase der laufenden Saison wieder auf dem Feld stehen.

"Mein Ziel ist es, vor Saisonende wieder fit zu sein", sagte die spanische Ausnahmespielerin des FC Barcelona in einem ESPN-Interview. Dies sei "möglich, weil ich mir nicht die schlimmste Verletzung zugezogen habe, die man sich vorstellen kann".

Die spanische Liga läuft bis Ende Mai, das Finale der Champions League wird im selben Monat ausgetragen. Bonmatí, die die Verletzung im Training Anfang Dezember vor dem Finalrückspiel der Nations League gegen Deutschland erlitt, setzt sich allerdings nicht unter Druck. "Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Genesung", sagte die Weltmeisterin.