Großes Lob für Ex-Trainer
FC Bayern München - Thomas Müller adelt Vincent Kompany: "Nicht verhandelbare Prinzipien"
- Veröffentlicht: 24.12.2025
- 11:15 Uhr
- ran.de
Ein Jahr nach seinem Abgang beim FC Bayern München hat Thomas Müller nur lobende Worte in Richtung alter Heimat übrig. Für Trainer Vincent Kompany - und auch Talent Lennart Karl.
In einem großen Interview bei der "Süddeutschen Zeitung" hat MLS-Vizemeister Thomas Müller nur lobende Worte für alte Weggefährten beim FC Bayern München in der Bundesliga gefunden.
Besonders Ex-Trainer Vincent Kompany lobte er in den höchsten Tönen. "Vinny lässt nicht viel Luft für körperliche Unterperformance oder Nachlässigkeiten. Banal gesagt: Jeder muss mitmachen, zu 100 Prozent und in jeder Sekunde.", erklärt Müller.
"Wir Menschen sind evolutionär auf Energiesparen gepolt - und wenn ein Trainer diesen Aufwand nicht radikal einfordert, dann wird es zwangsläufig Momente geben, in denen der eine oder andere auch mal einen Schritt weniger macht. Das gibt es bei ihm nicht", schwärmt der 36-jährige. "Der Trainer hat von Anfang an klargemacht, dass diese Prinzipien nicht verhandelbar sind - und er hat sie erlebbar gemacht."
FC Bayern München: Thomas Müller nennt ein Unentschieden als Vorbild
Dabei sei vor allem das 3:3 bei Eintracht Frankfurt in Erinnerung geblieben, so Müller. "In den ersten 20 Minuten hatten alle, die auf dem Platz standen, das Gefühl: 'Hoppla, hier passiert gerade etwas Besonderes.' Wir waren so gut und so scharf, die anderen konnten nicht mal atmen."
Weiter: "Wir haben uns zwar Gegentore gefangen, aber eben auch gespürt, wie gut dieses intensive Spiel und das hohe Verteidigen funktionieren kann. Wenn alle mitmachen!"
Einzig die nahezu perfekte Chancenverwertung und individuelle Klasse der Frankfurter verhinderte einen klaren Bayern-Sieg.
Thomas Müller adelt Lennart Karl: "Außergewöhnlich"
Zu Bayerns Ausnahmetalent Lennart Kart sagte Müller: "Seine Schusstechnik ist mit Sicherheit außergewöhnlich. Er hat einen sehr guten Abschluss, und das ist schon mal eine hervorragende Voraussetzung."
Allerdings trat er auch auf die Bremse: "Die Frage, die über seine Zukunft entscheidet, ist eher: Wie oft kommt er in solche Situationen, kann er sie selbst kreieren, braucht er die Mannschaft dafür und so weiter."
Dabei nimmt er einen ehemaligen Weggefährten als Vergleich - Lukas Podolski: "Wenn der den Ball in guter Position auf dem linken Fuß hatte, hat es bumm gemacht. Nur kam er halt, gemessen am Weltfußballerniveau, nicht oft genug in solche Schusspositionen."
Bei Karls letztem Treffer gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) war Müller Tribünengast in der Allianz Arena und applaudierte dem Youngster.