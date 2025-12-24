FC Bayern München - Thomas Müller adelt Vincent Kompany: "Nicht verhandelbare Prinzipien"

- Anzeige -

FC Bayern München: Thomas Müller nennt ein Unentschieden als Vorbild Dabei sei vor allem das 3:3 bei Eintracht Frankfurt in Erinnerung geblieben, so Müller. "In den ersten 20 Minuten hatten alle, die auf dem Platz standen, das Gefühl: 'Hoppla, hier passiert gerade etwas Besonderes.' Wir waren so gut und so scharf, die anderen konnten nicht mal atmen."

Weiter: "Wir haben uns zwar Gegentore gefangen, aber eben auch gespürt, wie gut dieses intensive Spiel und das hohe Verteidigen funktionieren kann. Wenn alle mitmachen!" Einzig die nahezu perfekte Chancenverwertung und individuelle Klasse der Frankfurter verhinderte einen klaren Bayern-Sieg.

