Premier League

Newcastle United: Publikumsliebling Nick Woltemade? "Fans freuen sich riesig für ihn"

  • Aktualisiert: 24.12.2025
  • 11:55 Uhr
  • SID

Nationalspieler Nick Woltemade entwickelt sich vor seinem ersten "Boxing Day" auf der Insel mehr und mehr zum Publikumsliebling bei Newcastle United.

"Man sieht, dass er eine sehr gute Verbindung hat, wenn er Tore schießt", sagte Teammanager Eddie Howe am Mittwoch: "Man sieht, dass sich die Fans riesig für ihn freuen und er den Jubel mit ihnen genießt."

Auch auf dem Feld scheint sich der 23-Jährige immer besser in der englischen Premier League zurechtzufinden. Bei seinem Doppelpack am vergangenen Wochenende gegen den FC Chelsea (2:2) habe Woltemade "seine beste Leistung" seit dem Wechsel aus Stuttgart gezeigt, lobte Howe: "Besonders in der ersten Halbzeit hat er sehr gut gespielt. Man hat seine Qualitäten wieder für die Mannschaft gesehen – vor allem in seinem Zusammenspiel."

Woltemade, der neun Treffer in 23 Pflichtspielen für seinen neuen Klub erzielt hat, kämpft mit Newcastle am traditionellen "Boxing Day" bei Manchester United um den Anschluss an die internationalen Plätze.

Die Magpies spielen bislang eine durchwachsene Saison, der Rückstand auf den Tabellensiebten ManUnited beträgt drei Zähler. Anders als in den Vorjahren ist die Partie im Old Trafford das einzige Premier-League-Spiel am zweiten Weihnachtstag (21.00 Uhr/Sky).

