FC Barcelona: Neymar-Rückkehr im nächsten Sommer?

Der FC Barcelona hat zuletzt an Attraktivität und Strahlkraft verloren. Auch aus diesem Grund will Präsident Laporta 2025 einen neuen Superstar präsentieren - und bringt eine Sensations-Rückkehr ins Gespräch.

Im neuen Jahr soll das überarbeitete "Spotify Camp Nou" fertiggestellt werden, der FC Barcelona zieht dann zurück in seinen Fußballtempel. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, will Vereins-Boss Joan Laporta zur Eröffnung als besondere Attraktion offenbar einen Superstar präsentieren., so die spanische Zeitung "Sport".

Deshalb beschäftigt sich Barca wohl mit einer irren Rückhohl-Aktion. Im kommenden Sommer läuft nämlich der Vertrag von Ex-Weltstar Neymar bei Al-Hilal in Saudi-Arabien aus - ein Verbleib ist zwar nicht ausgeschlossen, aber alles andere als sicher.

Gerüchte um eine Rückkehr des Brasilianers ließen schon in diesem Sommer die Melancholie bei vielen Blaugrana-Anhängern hochkochen, Trainer Hansi Flick soll aber sein Veto eingelegt haben. Angesichts eines ablösefreien Transfers könnte sich dies jedoch ändern.

Um Neymar buhlen auch viele Vereine aus seiner Heimat, konkret soll Spitzenklub Flamengo sich mit einem Transfer des 32-Jährigen befassen.