FC Bayern München: Ex-FCB-Profi Eric Maxim Choupo-Moting unterschreibt in der MLS

Ex-Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting schließt sich den New York Red Bulls an. Wie die New Yorker am Mittwoch mitteilten, erhält der 35-Jährige bei dem Team aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) einen Zweijahresvertrag.

Im Sommer war Choupo-Motings Arbeitspapier beim deutschen Fußball-Rekordmeister in München nach vier Jahren ausgelaufen, seitdem war er vereinslos.

"Maxim ist ein starker Stürmer, der viel Erfahrung und Führungsqualitäten in unseren Verein einbringen wird", sagte New Yorks deutscher Cheftrainer Sandro Schwarz: "Er wird eine große Bereicherung für unseren Kader sein, und wir freuen uns darauf, ihn in unserem Stadion auf dem Platz zu sehen."

Choupo-Moting trifft im RB-Kosmos nicht nur auf den ehemaligen Mainz- und Hertha-Coach Schwarz. Auch Jürgen Klopp, der ab 2025 als Global Head of Soccer die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantwortet, wird dann ein Wegbegleiter bei seinem neuen Arbeitgebers sein.