FC Bayern München Frauen: Gelingt das Wunder in Lyon?

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League brauchen die Frauen des FC Bayern München einen Sieg bei Olympique Lyon. Zwei Expertinnen ordnen die Chancen ein.

Von Christian Stüwe

Alara Sehitler hat die Hoffnung noch nicht aufgeben. "Wenn wir ein frühes Tor schießen, ist noch alles drin", sagte die 18-jährige Nationalspielerin: "Die Stimmung ist gut, wir haben alle Bock und glauben dran, dass wir es noch drehen können."

Am vergangenen Dienstag verloren die Frauen des FC Bayern mit 0:2 im eigenen Stadion gegen Olympique Lyon. Die Hürde vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League am Mittwoch (18:45 Uhr im Liveticker) ist entsprechend hoch.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Bayern-Frauen vor dem vierten Spiel in zwölf Tagen personelle Probleme haben und bereits am Sonntag in der Bundesliga mit Bayer Leverkusen die nächste schwere Aufgabe wartet.

Kapitänin Glodis Viggosdottir, Giulia Gwinn und Tuva Hansen waren zuletzt angeschlagen, ob sie gegen die Rekordgewinnerinnen der Champions League zum Einsatz kommen können, ist offen.