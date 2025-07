Durch den Abgang von Olivier Giroud, der in seine französische Heimat zum OSC Lille zurückkehrte, wurde bei der Franchise aus Kalifornien wieder Gehaltsvolumen frei.

Laut der "Bild" hat sich Thomas Müller mit dem Los Angeles FC in laufenden Vertragsverhandlungen angenähert.

FC Bayern: Thomas Müller und LAFC nähern sich an

Ein Geheimtreffen zwischen den Bayern-Bossen mit den LAFC-Vertretern soll bereits geplant gewesen sein, jedoch reiste Max Eberl bekanntlich für ein paar Tage zurück nach Deutschland und das Treffen musste kurzfristig abgesagt werden.

So lange der FC Bayern allerdings noch bei der Klub-WM dabei ist, bleibt Müller bei seinem Jugendklub. Im Viertelfinale geht es gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (am Samstag um 17:30 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn).