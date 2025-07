Klub-WM 2025: Zuschauer-Meilenstein! Zwei Millionen Fans in Stadien - Alle News im Ticker

Anzeige

Das Turnier beginnt am 14. Juni und endet mit dem Finale in New York am 13. Juli. ran hat die wichtigsten News zur Klub-WM in den USA im News-Ticker.

+++ Update, 02. Juli, 18:45 Uhr: Zwei Millionen Zuschauer bei Klub-WM +++ Die Klub-WM 2025 hat mit dem Beginn der K.-o.-Phase eine neue Marke erreicht: Mehr als zwei Millionen Fans haben bislang die Spiele der erstmals im 32-Team-Format ausgetragenen Endrunde in den USA besucht. Wie die FIFA bekanntgab, wurde beim Achtelfinalspiel zwischen Borussia Dortmund und CF Monterrey im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta die Marke von zwei Millionen geknackt. Im Schnitt verfolgten bisher laut FIFA rund 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Spiel des Turniers vor Ort. Die Gesamtzahl bezieht sich auf alle Partien seit Turnierbeginn, verteilt auf zwölf Stadien in elf Städten. Den bislang höchsten Wert verzeichnete das Gruppenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Atletico Madrid im Rose Bowl in Los Angeles mit 80.619 Fans. Auch die Begegnungen mit Beteiligung von Bayern München sorgten für hohe Zuschauerzahlen, zum Teil mit mehr als 60.000 Besuchern pro Spiel. Bis zum Finale am 13. Juli stehen noch sieben Spiele auf dem Programm, etwa die Viertelfinal-Duelle zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain (live am Samstag ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de) sowie zwischen dem BVB und Real Madrid (live am Samstag ab 21:15 auf Joyn und in SAT.1).

+++ Update, 29. Juni, 19:45 Uhr: Katar will offenbar nächste Klub-WM austragen +++ Katar soll sich darum bemühen, die nächste Klub-WM im Jahr 2029 austragen zu dürfen. Das berichtet die englische Zeitung "The Guardian". Demnach hätten katarische Vertreter während des aktuell in den USA laufenden Turniers in Gesprächen mit FIFA-Funktionären "auf höchster Ebene" das Interesse hinterlegt. Die Katarer hätten auch darauf verwiesen, dass der Wettbewerb in ihrem Land CO2-neutral ausgerichtet werden könnte, da die Reisewege deutlich kürzer ausfallen würden als in den Vereinigten Staaten. Wie jedoch auch bei der WM 2022 in Katar müsste das Turnier im Wüstenstaat im Winter ausgetragen werden. Sollte Doha den Zuschlag erhalten, wäre dem Bericht zufolge Dezember 2029 der wahrscheinlichste Austragungszeitpunkt. In jenem Monat finden jedoch in Europa nationale und internationale Spiele statt. Entsprechend sei Gegenwind unter anderem aus der Premier League zu erwarten. Hinzu komme, dass die Lobbyorganisation "European Leagues", in der 40 professionelle Fußballligen zusammengeschlossen sind, gemeinsam mit der Spielervertretung FIFPro bereits rechtliche Schritte gegen die FIFA eingeleitet habe, weil der Verband Vereine und Spieler bei der Planung der Klub-WM übergangen habe. Eine Vergabe des 2029er-Turniers an Katar dürfte den Konflikt verschärfen, heißt es. Die FIFA wollte sich laut dem englischen Medium nicht zum Thema Katar äußern.

+++ Update, 29. Juni, 10:00 Uhr: Bayern sitzen am Flughafen fest +++ Das Wetter in den USA sorgt für Turbulenzen bei der Klub-WM. Im Achtelfinale musste die Partie FC Chelsea gegen Benfica Lissabon unterbrochen werden. Und auch der FC Bayern war betroffen, denn der Rekordmeister saß am Flughafen fest. Eine massive Gewitterfront in Florida sorgte laut der "Bild" für eine zweistündige Verspätung, als sich die Münchner am Samstagnachmittag Ortszeit von Orlando aus auf den Weg nach Miami machen wollten. Dort spielen sie am Sonntagabend (21.15 Uhr MESZ live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) gegen Flamengo. "Es hört sich komisch an, aber seit Covid sind wir auf alles vorbereitet. Damals war es so, dass sechs Spieler spontan fehlten und wir mussten unseren Gameplan ändern. Ich bin als Trainer in dieser Zeit groß geworden. Deshalb ist alles jetzt etwas entspannter", sagte Kompany der "Bild".

+++ Update, 25. Juni, 22:33 Uhr: US-Vizepräsident JD Vance schaut sich BVB-Spiel an +++ Beim dritten Spiel von Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-WM gegen Ulsan HD FC am Mittwoch war hoher Besuch zu Gast. Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino schaute auch US-Vizepräsident JD Vance im TQL Stadium vorbei. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden deshalb verschärft, die Polizei war im Stadion sehr präsent und sperrte mehrere Straßen rund um den Schauplatz ab. Neben Metallabsperrungen kamen auch Spürhunde zum Einsatz, die auch Journalisten vor Ort auf Sprengstoff und weitere Gefahrengüter durchsuchten. Auch Scharfschützen sollen im Einsatz gewesen sein, um die Sicherheit von JD Vance zu garantieren.

+++ Update, 25. Juni, 18:06 Uhr: Mbappe wieder zurück in Teamtraining +++ Kollektives Aufatmen bei Real Madrid und Trainer Xabi Alonso. Kylian Mbappe ist wieder mit dabei im Teamtraining der Königlichen und ist damit wohl auch eine Option für die kommenden Spiele bei der FIFA Klub-WM. Zuletzt musste der Franzose ins Krankenhaus, nachdem er sich einen akuten Magen-Darm-Virus eingefangen hatte. Die ersten beiden Spiele bei der Klub-WM verpasste Mbappe wegen der Erkrankung. Gegen RB Salzburg (Freitag, ab 03:00 Uhr im Liveticker) könnte der Flügelstürmer jetzt sein Turnier-Debüt geben. Mit vier Punkten steht Real Madrid derzeitig an der Spitze der Gruppe H - ein Erfolg gegen die Mozartstädter würde den Gruppensieg bedeuten.