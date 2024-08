Anzeige

Erneut wird die türkische Süper Lig von einem gewalttätigen Angriff erschüttert, diesmal im Rahmen des Spiels Göztepe Izmir gegen Fenerbahce Istanbul.

Am zweiten Spieltag der türkischen Süper Lig trat Fenerbahce Istanbul, das Team von Jose Mourinho, auswärts bei Göztepe Izmir an. In der Halbzeit ereigneten sich beim Stand von 2:0 für die Gäste nach zwei Toren in der Nachspielzeit böse Szenen.

Hauptopfer war Fenerbahce-Präsident Ali Koc. Der Funktionär des türkischen Topklubs wurde in der Pause gezielt mit Bechern und anderen Gegenständen beworfen. In der Folge gelang es Personen sogar, zu Koc vorzudringen und den Funktionär körperlich anzugehen.

Fenerbahce veröffentlichte nach Spielschluss - die Partie endete 2:2 - ein Statement, das die Tat aufs äußerste verurteilte: "Unser Präsident wurde von einem Fußball-Terroristen mit Göztepe-Akkreditierungskarte ohne jeglichen Grund von hinten angegriffen."

Präsident Koc habe Strafanzeige gestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fußballspiel der türkischen Liga in einer Spirale der Gewalt endet. Im Dezember 2023 setzte die Süper Lig den Spielbetrieb aus, nachdem der Unparteiische der Partie zwischen Ankaragücü und Rizespor per Faust niedergeschlagen worden war.