Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich haben bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer keineswegs den gekürten PSG-Star Ousmane Dembélé ganz vorne gesehen, sondern dessen portugiesischen Vereinskollegen Vitinha.

Das geht aus der Übersicht der Stimmenvergabe hervor, welche der Weltverband nach der Ehrung in Doha/Katar veröffentlichte.

Nagelsmann setzte den früheren Dortmunder Dembélé, der im September bereits mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden war, an die zweite Stelle vor Bayern-Torjäger Harry Kane. Kimmich setzte seinen Klubkollegen Kane an die zwei, die dritte Wahl des DFB-Kapitäns war der Spanier Pedri.

Im Übrigen erhielt kein deutscher Spieler auch nur eine Stimme - dies lag daran, dass es Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co. nicht auf die elfköpfige Shortlist geschafft hatten, die zuvor von einem Expertengremium festgelegt wurde.