La Liga

Real Madrid: Mutter von Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Stars der "Königlichen"

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 17:46 Uhr
  • ran.de

Die Mutter von Real-Star Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes bei den Madrilenen.

Im Leben von Kylian Mbappe spielt seine Mutter Fayza Lamari eine wichtige Rolle.

Sie kümmert sich laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" um die Organisation des beruflichen und privaten Lebens des Stars von Real Madrid - und lässt sich diese Dienste wohl fürstlich entlohnen.

Dem Bericht zufolge erhält seine Mutter 4,5 Millionen Euro Netto-Gehalt jährlich für ihre organisatorischen Aufgaben, während Mbappe bei den "Königlichen" 31 Millionen Euro pro Spielzeit kassieren soll.

Damit verdient Mama Mbappe dem Bericht nach mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes beim spanischen Topklub. Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andrij Lunin, Fran Garcia, Arda Güler und Brahim Diaz haben demnach Gehälter bei Real, die unter den Einnahmen von Lamari liegen.

Kylian Mbappes Mutter wollte eigentlich 50 Prozent der Einnahmen

Kurios: Seine Mutter beanspruchte einst sogar 50 Prozent der Einnahmen ihres Sohnes, doch da machte Mbappe nicht mit. Darüber gab es laut dem Superstar von Real sogar Streit, wie Lamari in einem Interview in der Vergangenheit erwähnte.

"Ich werde dir nicht die Hälfte geben! Was ist denn los mit dir? Ich bin derjenige, der die Tore schießt - wie kannst du 50 Prozent erwarten?", soll er im Rahmen des Streits seine Mutter gefragt haben.

Am Ende kam es zum Kompromiss. "Ich bin auf 30 Prozent runtergegangen und habe ihm gesagt, dass ich aufhöre und nicht mehr für ihn arbeite, wenn es darunter geht. Also hat er die 30 Prozent akzeptiert", sagte die 51-Jährige.

Seine Mutter vertrat zuletzt unter anderem Mbappes Interessen im Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris St.-Germain. Dabei ging es um ausstehende Zahlungen im Bereich von 60 Millionen Euro. Den Streit hat Mbappe mittlerweile gewonnen.

