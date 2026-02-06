Real Madrid: Mutter von Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Stars der "Königlichen"

Die Mutter von Real-Star Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes bei den Madrilenen.

Im Leben von Kylian Mbappe spielt seine Mutter Fayza Lamari eine wichtige Rolle.

Sie kümmert sich laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" um die Organisation des beruflichen und privaten Lebens des Stars von Real Madrid - und lässt sich diese Dienste wohl fürstlich entlohnen.

Dem Bericht zufolge erhält seine Mutter 4,5 Millionen Euro Netto-Gehalt jährlich für ihre organisatorischen Aufgaben, während Mbappe bei den "Königlichen" 31 Millionen Euro pro Spielzeit kassieren soll.

Damit verdient Mama Mbappe dem Bericht nach mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes beim spanischen Topklub. Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andrij Lunin, Fran Garcia, Arda Güler und Brahim Diaz haben demnach Gehälter bei Real, die unter den Einnahmen von Lamari liegen.