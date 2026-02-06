La Liga
Real Madrid: Mutter von Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Stars der "Königlichen"
- Veröffentlicht: 06.02.2026
- 17:46 Uhr
- ran.de
Die Mutter von Real-Star Kylian Mbappe verdient wohl mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes bei den Madrilenen.
Im Leben von Kylian Mbappe spielt seine Mutter Fayza Lamari eine wichtige Rolle.
Sie kümmert sich laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" um die Organisation des beruflichen und privaten Lebens des Stars von Real Madrid - und lässt sich diese Dienste wohl fürstlich entlohnen.
- CR7 als König der Doppelmoral: Jackpot kassieren, aber wegen Saudi‑Spielregeln jammern - ein Kommentar
Dem Bericht zufolge erhält seine Mutter 4,5 Millionen Euro Netto-Gehalt jährlich für ihre organisatorischen Aufgaben, während Mbappe bei den "Königlichen" 31 Millionen Euro pro Spielzeit kassieren soll.
Damit verdient Mama Mbappe dem Bericht nach mehr als zahlreiche Mitspieler ihres Sohnes beim spanischen Topklub. Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andrij Lunin, Fran Garcia, Arda Güler und Brahim Diaz haben demnach Gehälter bei Real, die unter den Einnahmen von Lamari liegen.
Kylian Mbappes Mutter wollte eigentlich 50 Prozent der Einnahmen
Kurios: Seine Mutter beanspruchte einst sogar 50 Prozent der Einnahmen ihres Sohnes, doch da machte Mbappe nicht mit. Darüber gab es laut dem Superstar von Real sogar Streit, wie Lamari in einem Interview in der Vergangenheit erwähnte.
"Ich werde dir nicht die Hälfte geben! Was ist denn los mit dir? Ich bin derjenige, der die Tore schießt - wie kannst du 50 Prozent erwarten?", soll er im Rahmen des Streits seine Mutter gefragt haben.
Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt
Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.
20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal
18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League
16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A
15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga
12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League
9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League
7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League
6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League
4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga
1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga
Am Ende kam es zum Kompromiss. "Ich bin auf 30 Prozent runtergegangen und habe ihm gesagt, dass ich aufhöre und nicht mehr für ihn arbeite, wenn es darunter geht. Also hat er die 30 Prozent akzeptiert", sagte die 51-Jährige.
Seine Mutter vertrat zuletzt unter anderem Mbappes Interessen im Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris St.-Germain. Dabei ging es um ausstehende Zahlungen im Bereich von 60 Millionen Euro. Den Streit hat Mbappe mittlerweile gewonnen.