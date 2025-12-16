FIFA-Weltfußballer 2025: PSG-Star Ousmane Dembele ausgezeichnet

Krönung in Katar: Offensivstar Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist der Weltfußballer des Jahres 2025.

Der Franzose Ousmane Dembélé wurde von der FIFA bei der Gala des Weltverbands am Dienstag in Katars Hauptstadt Doha ausgezeichnet.

Dembélé folgt auf den Brasilianer Vinícius Júnior, der die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen. Dembélé setzte sich gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé von Real Madrid und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.

"Das war ein fantastisches Jahr für mich - für mich persönlich und mit der Mannschaft", sagte Dembélé, der mit Blick auf die WM 2026 sagte: "Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wiederkommen kann."