Der DFB bestätigte am Sonntag den Erholungsurlaub. Auch über den Auftritt in München sei der Verband von Voss-Tecklenburg informiert worden, er habe diesen "zur Kenntnis genommen". "Ein "gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden".

Vor der Stellungnahme von Voss-Tecklenburg waren Irritationen aufgekommen, weil sie zuletzt öffentliche Auftritte absolviert hatte. Unter anderem hatte "MVT" am Donnerstag beim bayerischen Zahnärztetag in München einen Vortrag gehalten. Dabei galt Voss-Tecklenburg in der Öffentlichkeit nach wie vor als krankgeschrieben.

"Ich befinde mich seit 14 Tagen in meinem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub", sagte die Bundestrainerin am Sonntag dem SID.

In der "MVT-Frage" ist weiter "alles on hold"

In der zermürbenden "MVT-Frage" sei weiter "alles on hold", betonte Präsident Bernd Neuendorf am Freitag. Gerüchte um eine angebliche Ablösung wollte er nicht kommentieren. Bevor diesbezüglich eine Entscheidung falle, müsse Voss-Tecklenburg gesund werden und zudem "idealerweise" der Posten des Direktors Frauenfußball besetzt sein. "Wir sind mit Hochdruck dran", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. Der Kandidatenkreis für Gespräche sei bereits "auf weniger als fünf Personen" eingegrenzt.

Die Vize-Europameisterinnen bereiten sich ab Montag auf die Nations-League-Spiele gegen Wales (27. Oktober) und in Island (31. Oktober) vor. Hrubesch hilft dabei den Fußballerinnen wieder einmal aus der Patsche und verschafft dem DFB wertvolle Zeit - so zumindest die allgemeine Lesart. Durch die Berufung des beliebten wie ebenso erfahrenen 72-Jährigen sollte der Verband in Ruhe an einer dauerhafte Lösung arbeiten können.