Anzeige

Erst Barcelona geschlagen, dann Manchester City ausgeschaltet: Während die Profis Richtung Abstieg schlittern, sorgen die neuen "Bruchweg Boys" der Mainzer U19 für Furore in Europa.

Als das nächste europäische Schwergewicht aus dem Weg geräumt war, träumten die neuen "Bruchweg Boys" von der Krönung ihres Sensationslaufs. Erst den Weltklub FC Barcelona geschlagen, dann das schwerreiche Manchester City ausgeschaltet - jetzt wolle die Mainzer U19 "ins Halbfinale", tönte Maxim Dal nach der rauschenden Party vor 7000 Fans, "mit dem Support ist alles möglich". Auch der Titel?

Klar ist: Während die Profis in der Bundesliga Richtung Abstieg schlittern, stürmt die A-Jugend in der Youth League unaufhaltsam von Sternstunde zu Sternstunde. Der kleine FSV Mainz 05 spielt unverhofft im Konzert der Großen mit, eine ganze Stadt ist begeistert - und genießt die Ablenkung vom tristen Profi-Alltag. Die Festabende im Europacup der Junioren locken die Massen an.

Wie schon beim Elfmeter-Krimi gegen Barcelona war das frühere Mainzer Heimstadion am Bruchweg auch gegen Manchester City (2:1) ausverkauft. Die Stimmung? Europapokalwürdig, Choreo und Pyrotechnik inklusive. "Die Euphorie, die wir entfacht haben, in der Stadt, bei den Fans, im Verein", schwärmte Trainer Benjamin Hoffmann nach dem Viertelfinal-Einzug, "das ist Wahnsinn."

Nun stellt sich die Frage: Mainz 05 in Europa? Wie kommt es denn dazu? Die U19-Teams der Champions-League-Teilnehmer sind in der Youth League gesetzt, dazu kommen die nationalen Titelträger. Also auch der deutsche A-Jugend-Meister aus Mainz, der dank mannschaftlicher Geschlossenheit plötzlich den internationalen Wettbewerb aufmischt.